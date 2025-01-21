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Царьград

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950 метров защиты: укрепление берега реки Сакмары завершено в Оренбуржье

950 метров защиты: укрепление берега реки Сакмары завершено в Оренбуржье

В Оренбургской области завершили строительство 950-метровой бермы на берегу реки Сакмары. Этот проект обеспечит безопасность железнодорожных перевозок, предотвратив размыв берега.

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