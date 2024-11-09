Прогноз на матч Брага – Спортинг 10 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 В 11-м туре португальской Примейры на стадионе Мунисипал де Брага состоится противостояние между «Брагой» и лидером турнира — «Спортингом».