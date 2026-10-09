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Газета.ру

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Химик Дорохов: спирт разрушает верхний слой ПВХ-профиля и делает уплотнители жесткими

Химик Дорохов: спирт разрушает верхний слой ПВХ-профиля и делает уплотнители жесткими

Спирт хорошо растворяет жирные загрязнения, поэтому кажется удобным средством для мытья окон. Однако пластиковое окно состоит не только из стекла, и спиртовой раствор может повредить другие элементы.

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