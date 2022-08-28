Афганистан. Год после победы

О жизни в Исламском Эмирате Афганистан через год после победы Талибана над США.Афганистан. Год после победыТаймкоды:00:00 Объявление00:13 Как я попал в Афганистан?04:49 Приехал в Кундуз11:46 Перевал Саланг12:32 Добрался до Кабула23:50 Кандагар33:50 Лашкаргах40:57 снова Кандагар47:06 хлопковая фабрика в Кандагаре49:30 авария под Калатом53:06 Газни56:17 рассказываю про Сурьму57:26 афганские рестораны Москвы59:21 Микрорайон01:04:43 Бамиан01:11:58 про проблемы женщин Афганистана01:13:56 озеро Банди-Амир01:19:55 проблемы музыкантов Афганистана01:23:11 Герат01:29:19 поехал обратно на границу.