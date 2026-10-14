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Сбер выдержал атаку на центр обработки данных в Саратовской области

Сбер выдержал атаку на центр обработки данных в Саратовской области

Сбербанк подтверждает факт атаки беспилотников на один из своих центров обработки данных (ЦОД), расположенный в Саратовской области.

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