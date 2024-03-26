КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "МЫ ТУТ ПРЕДАЛИ СТРАНУ, ДАЙ МЕДАЛЬКУ ХОТЬ ОДНУ": КТО ИЗ РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСТУПИТ НА ОЛИМПИАДЕ Международный олимпийский комитет смилостивился: разрешил русским "нейтральным" спортсменам, допущенным к Олимпиаде в Париже, не подписываться под осуждением СВО.
МОК рассылает письма желающим поехать на Олимпиаду.
Комментарии
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Александр Ткаченко
Бла, бла, бла один трёп и ни каких действий.
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14 час.
mullonen
Ну... а взносы в МОК платит государство или энтузиасты от спорта? Не признаёте РФ, так откажитесь и от взносов...
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11 час.
Traveller
Ну если начальник молчит.... То что вы хотите от челяди? Или кто-то думает, что кто-то осмелится перечить самому-самому?!?
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1 час.
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