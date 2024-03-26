МОК рассылает письма желающим поехать на Олимпиаду.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "МЫ ТУТ ПРЕДАЛИ СТРАНУ, ДАЙ МЕДАЛЬКУ ХОТЬ ОДНУ": КТО ИЗ РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСТУПИТ НА ОЛИМПИАДЕ Международный олимпийский комитет смилостивился: разрешил русским "нейтральным" спортсменам, допущенным к Олимпиаде в Париже, не подписываться под осуждением СВО.