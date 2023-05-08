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Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с Днем Победы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с Днем Победы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился к гражданам России с поздравлением с Днем Победы. В текущем году исполнилось 78 лет со дня победы над фашистским режимом Германии, который активно пытаются возродить враги свободы и человеческих прав.

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