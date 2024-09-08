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Задержанный в Белоруссии японский агент работал ради интересов Украины и США

Задержанный в Белоруссии японский агент работал ради интересов Украины и США

  Между Токио и Минском внезапно вспыхнул крупный скандал: впервые в истории Белоруссии в стране задержан японский шпион.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Смертная казнь в Белоруссии не запрещена, главное, чтобы его не обменяли .
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