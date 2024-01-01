Рецидивисты угнали «шестерку», чтобы покататься в новогоднюю ночь

Молодые люди смогли завести «шестерку», но машина увязла в снегу. В Новосибирске в новогоднюю ночь двое молодых людей решились на угон автомобиля – их целью стал «ВАЗ-2106», двери которого не были заблокированы.
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