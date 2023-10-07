Сколько получает «самый богатый пенсионер» в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили размер самой высокой пенсии Казахстане. Обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода и не должны превышать 50-кратного размера от минимальной заработной платы в Казахстане, передает Tengrinews.