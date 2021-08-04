Соломенский лесозавод обустраивает Сулажгорский родник

По просьбе мэра Петрозаводска Владимира Любарского Соломенский лесозавод облагородил павильон Сулажгорского родника У города с приходом нового мэра наметилась практика обращаться к предприятиям с предложением о безвозмездной помощи родному городу.
По просьбе мэра Петрозаводска Владимира Любарского Соломенский лесозавод облагородил павильон Сулажгорского родника У города с приходом нового мэра наметилась практика обращаться к предприятиям с предложением о безвозмездной помощи родному городу.
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