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Соломенский лесозавод обустраивает Сулажгорский родник

Соломенский лесозавод обустраивает Сулажгорский родник

По просьбе мэра Петрозаводска Владимира Любарского Соломенский лесозавод облагородил павильон Сулажгорского родника У города с приходом нового мэра наметилась практика обращаться к предприятиям с предложением о безвозмездной помощи родному городу.

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