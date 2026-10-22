На его разработку ушло 14 тыс. часов Pratt & Whitney Canada представила новый турбовинтовой двигатель PT9, который, по заявлению разработчика, развивает на 33% больше мощности на большой высоте и расходует на 20% меньше топлива по сравнению с двигателями предыдущего поколения.
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