Армия России взяла под контроль Шумы и освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР Юлия СоколоваВооружённые силы Российской Федерации продолжают активные операции на востоке Украины, демонстрируя значительные успехи в силовом разрешении конфликта в регионе.
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