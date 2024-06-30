Армия России взяла под контроль Шумы и освободила населённый пункт Раздоловка в ДНР Юлия СоколоваВооружённые силы Российской Федерации продолжают активные операции на востоке Украины, демонстрируя значительные успехи в силовом разрешении конфликта в регионе.