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Туризм и География

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Их все больше. На Сахалине опасаются числа бурых медведей

Их все больше. На Сахалине опасаются числа бурых медведей

﻿﻿По данным статистики, за последние несколько лет число конфликтов между людьми и хищниками продолжает расти За последние три года на Сахалине участились конфликты между людьми и бурыми медведями, а численность бурых медведей также увеличивается из года в год.

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