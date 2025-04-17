Их все больше. На Сахалине опасаются числа бурых медведей

По данным статистики, за последние несколько лет число конфликтов между людьми и хищниками продолжает расти За последние три года на Сахалине участились конфликты между людьми и бурыми медведями, а численность бурых медведей также увеличивается из года в год.
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