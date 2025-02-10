Развитие и модернизация авиационных высокоточных бомб GBU-57/B для уничтожения бункеров Серийная бомба GBU-57/B на одной из авиабаз, 2023 г.
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Развитие и модернизация авиационных высокоточных бомб GBU-57/B для уничтожения бункеров Серийная бомба GBU-57/B на одной из авиабаз, 2023 г.
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