На куединского блогера Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений

Его посредник — генеральный директор «Лайк Центра» Василий Алексеев — объявлен в розыск.На Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию, в которых как минимум семь человек обвиняют известного бизнес-тренера в хищении их средств.