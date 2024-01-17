На куединского блогера Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений

Его посредник — генеральный директор «Лайк Центра» Василий Алексеев — объявлен в розыск.На Аяза Шабутдинова поступило еще несколько заявлений в полицию, в которых как минимум семь человек обвиняют известного бизнес-тренера в хищении их средств.
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