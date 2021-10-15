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В Кабардино-Балкарии полицейские и волонтеры отметили Международный день белой трости

В Нальчике в Международный день белой трости состоялась акция, призванная помочь людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению и привлечь внимание общественности к проблемам пешеходов с такими особенностями.

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