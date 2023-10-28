Спецназ «Сибирь» уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Военные спецназа группировки «Сибирь» российских войск «Юг» успешно ликвидировали гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который осуществлял артиллерийский обстрел позиций российской армии на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении, используя дрона-камикадзе.
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