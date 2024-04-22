Буданов: убитый перебежчик Кузьминов не заботился о безопасности и желал славы

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что лётчик-предатель Максим Кузьминов, который в 2023 году перегнал на Украину российский военный вертолёт, чье тело было найдено в Испании, не заботился о своей безопасности.
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