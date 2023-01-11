Посол Антонов: решение Пентагона обучать военных ВСУ использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине

Решение Пентагона обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины использованию зенитных ракетных комплексов Patriot подтверждает участие Соединенных Штатов в конфликте в бывшей советской республике.
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