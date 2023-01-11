Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Романов
    Ну как дурачок, в прочем таковым и является. Гораздо проще сразу, один раз, сказать, что единственные и неповторимые,...Зеленский ввел са...
  • игорь
    СДОХ собака!!!Кинорежиссер Геор...
  • Андрей Шишинов
    С западом заключать сделки не имеет не малейшего смысла. Они недоговороспособны и не выполняют взятых на себя обязате...Спикер Эрдогана К...

Посол Антонов: решение Пентагона обучать военных ВСУ использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине

Посол Антонов: решение Пентагона обучать военных ВСУ использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине

Решение Пентагона обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины использованию зенитных ракетных комплексов Patriot подтверждает участие Соединенных Штатов в конфликте в бывшей советской республике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх