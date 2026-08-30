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«Игорь — крутой, Вася — обычный»: Баста оценил свой рэп-дуэт с композитором

«Игорь — крутой, Вася — обычный»: Баста оценил свой рэп-дуэт с композитором

Рэпер и музыкальный продюсер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) и народный артист России, композитор Игорь Крутой выступили вместе на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

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