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17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника

17-летний полузащитник в матче 4-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:1) получил травму в конце 1-го тайма и не смог покинуть поле без посторонней помощи.

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