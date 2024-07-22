Дети, я вам расскажу правду о Курской битве Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.
Дети, я вам расскажу правду о Курской битве
Комментарии
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нл
николай лебедев
В 7 лет знал немецкий? Вундеркинд однако, в чем глубоко сомневаюсь, потому что по-русски одни ошибки.Пургомет Вы батенька, одним словом.
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3 час.
AT
Alexandr Trynin
Абсолютно согласен.
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2 час.
татьяна кирк
И чему тут удивляться ?Всё закономерно. Нашу недавнюю историю прекрасно интерпретирует Ельцин- центр. Это прекрасный пример для Белгородского музея. И там, и там- фашисты.. Но мы же не можем эту подлость прекратить : потому как пока ещё не задохнулись от гниющей с головы рыбы. Вот когда эти шавки доберутся до Мамаева кургана, Ленинградской блокады или битвы под Москвой, может, тогда наши власти очухаются. Хотя, и это не факт.
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1 час.
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