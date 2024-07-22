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Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    И чему тут удивляться ?Всё закономерно.  Нашу недавнюю историю  прекрасно интерпретирует Ельцин- центр.  Это прекрасн...Дети, я вам расск...
  • Alexandr Trynin
    Абсолютно согласен.Дети, я вам расск...
  • николай лебедев
    В 7 лет знал немецкий? Вундеркинд однако, в чем глубоко сомневаюсь, потому что по-русски одни ошибки.Пургомет Вы бате...Дети, я вам расск...

Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

Дети, я вам расскажу правду о Курской битве Да, на Белгородчине, где руководит кавалер ордена Мужества Вячеслав Гладков, происходят поистине удивительные вещи.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
В 7 лет знал немецкий? Вундеркинд однако, в чем глубоко сомневаюсь, потому что по-русски одни ошибки.Пургомет Вы батенька, одним словом.
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3 час.
AT
Alexandr Trynin
Абсолютно согласен.
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2 час.
татьяна кирк
И чему тут удивляться ?Всё закономерно.  Нашу недавнюю историю  прекрасно интерпретирует Ельцин- центр.  Это прекрасный пример для Белгородского музея. И там, и там- фашисты..  Но мы же не можем эту подлость прекратить :  потому как  пока ещё не задохнулись от гниющей с головы рыбы.   Вот когда эти шавки доберутся до Мамаева кургана,  Ленинградской блокады  или битвы под Москвой, может, тогда наши власти очухаются.  Хотя, и это не факт.
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1 час.

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