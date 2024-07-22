Дети, я вам расскажу правду о Курской битве

татьяна кирк

И чему тут удивляться ?Всё закономерно. Нашу недавнюю историю прекрасно интерпретирует Ельцин- центр. Это прекрасный пример для Белгородского музея. И там, и там- фашисты.. Но мы же не можем эту подлость прекратить : потому как пока ещё не задохнулись от гниющей с головы рыбы. Вот когда эти шавки доберутся до Мамаева кургана, Ленинградской блокады или битвы под Москвой, может, тогда наши власти очухаются. Хотя, и это не факт.