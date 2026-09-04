В Севастополе опубликована программа мероприятия «По следам «Русской Трои»

Масштабное историко-просветительское мероприятие состоится 5 и 6 сентября. Музей обороны Севастополя объявил о проведении большого историко-просветительского мероприятия «По следам «Русской Трои».
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