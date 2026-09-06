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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок «Арсенала» Белик схватил фаната за шею в матче Чемпионшипа с «Портсмутом», болельщик ударил его в ответ. Инцидент расследует полиция (talkSPORT)

Защитник « Кардиффа » Крыстян Белик может столкнуться с расследованием Футбольной ассоциации Англии (ФА) после инцидента с болельщиком « Портсмута » в матче Чемпионшипа (0:2).

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