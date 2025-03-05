Зачем в Киргизии меняют избирательную систему? В Бишкеке, по нашим данным, активно заговорили об изменении избирательной системы с нынешней смешанной на многомандатную мажоритарную.
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Зачем в Киргизии меняют избирательную систему? В Бишкеке, по нашим данным, активно заговорили об изменении избирательной системы с нынешней смешанной на многомандатную мажоритарную.
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