Автомобиль напавших на машину замглавы Центра "Э" Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль злоумышленников, которые вечером в пятницу, 11 октября, обстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Адама Хамхоева на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии