Автомобиль напавших на машину замглавы Центра "Э" Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль злоумышленников, которые вечером в пятницу, 11 октября, обстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Адама Хамхоева на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии.