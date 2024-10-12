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Автомобиль напавших на машину замглавы Центра "Э" Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль напавших на машину замглавы Центра "Э" Ингушетии нашли сожженным

Автомобиль злоумышленников, которые вечером в пятницу, 11 октября, обстреляли машину замруководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Адама Хамхоева на въезде в Магас, нашли сожженным в Северной Осетии.

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