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"Летчик Су-35 - красавец!": Воевода об ответе на террор Белгорода - Су-27 сбили в полёте

На протяжении двух суток Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. Бьют, как кажется, всем, чем только можно.

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