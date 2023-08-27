Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на петербуржца

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по публикации о противоправных действиях мигрантов в отношении петербуржца.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по публикации о противоправных действиях мигрантов в отношении петербуржца.
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