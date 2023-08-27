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  • Руслан Валеев
    П....ц , чтобы возбудить дело , нужна команда с самого верхаГлава СК РФ поруч...
  • Сергей Матвеенко
    Какой ужас!!!Отец придавил во ...
  • Геннадий Глебов
    Спасибо Нургалиеву за перестройку в МВД, классно перестроил, милиции нет, а полиция не при делах.. Итог, все славно п...Глава СК РФ поруч...

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на петербуржца

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по публикации о противоправных действиях мигрантов в отношении петербуржца.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Похоже диаспоры подкармливают кого-то. А кого, не известно.
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5 час.
ГГ
Геннадий Глебов
Спасибо Нургалиеву за перестройку в МВД, классно перестроил, милиции нет, а полиция не при делах.. Итог, все славно потрудились.. 🤪😂😂😂
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3 час.
Руслан Валеев
П....ц , чтобы возбудить дело , нужна команда с самого верха
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36 мин.

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