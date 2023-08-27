Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на петербуржца

Похоже диаспоры подкармливают кого-то. А кого, не известно.

ГГ

Геннадий Глебов

Спасибо Нургалиеву за перестройку в МВД, классно перестроил, милиции нет, а полиция не при делах.. Итог, все славно потрудились.. 🤪😂😂😂