Закон и Порядок

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Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

«Ай да Путин, ай да Путин сын». Пока Зеленский, Парфенов и схожие "украинцы/русские" вновь откажут в единстве русскому и украинскому народам (вместо того, чтобы рассуждать о разнице между ашкенази и сефардами),  сами сделаем выводы из статьи ВВП.

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Александр Зиборов
Киев в ШОКЕ! Владимир Путин ответил на вопросы об Украине! Великороссы, белорусы и малороссы-украинцы – единый Русский народ. Как и новороссы, русины, казаки и многие другие народы, народности и этнические группы. После 1917 года большевики отняли у самого большого русского народа его имя-самоназвание – великороссы, оставив прилагательное – русский. Именно этих русских большевики обвинили в эксплуатации всех остальных народов, хотя именно русские (бывшие великороссы) жили в СССР хуже всех. Давно пора вернуть им гордое имя – великоросс. Большевики прочертили национальные квартиры, поделили народы по национальному признаку, разделили Русский народ, а позже СССР развалился по этим границам... - https://www.youtube.com/watch?v=9hPCVFGSMrU
АЛЕКС БАМ
Если копнуть историю дальше - деление окажется вообще бессмысленно. Но у западенцев другая вера - эти вообще не знаю кто. А они припёрлись в Киев!
Екатерина Шашкова
после этой статьи все бендеровцы повесятся.

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