Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

«Ай да Путин, ай да Путин сын». Пока Зеленский, Парфенов и схожие "украинцы/русские" вновь откажут в единстве русскому и украинскому народам (вместо того, чтобы рассуждать о разнице между ашкенази и сефардами), сами сделаем выводы из статьи ВВП.