Депутат заявил, что петербуржцы на четверть чаще стали ездить на автобусах

Так он ответил на вопрос об эффективности транспортной реформы города. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев заявил, что благодаря изменениям транспортной системы горожане стали на 25% чаще использовать автобусы.
Так он ответил на вопрос об эффективности транспортной реформы города. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев заявил, что благодаря изменениям транспортной системы горожане стали на 25% чаще использовать автобусы.
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