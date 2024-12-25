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Стубб: Финляндия может организовать мобилизацию 280 тыс. солдат за неделю

Стубб: Финляндия может организовать мобилизацию 280 тыс. солдат за неделю

Global Look Press/www.imago-images.de Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна в случае необходимости сможет мобилизовать за неделю 280 тысяч солдат.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это замечательно! А еще более замечательно, что Финляндию в антироссийской деятельности содвигают и направляют США и Англия! Не так давно в Доктрине по ЯО РФ было четко обозначено, что если даже НЕЯДЕРНАЯ СТРАНА что то там сгоношит против РФ и в этом ее деле будет поддержка ЯДЕРНЫХ СТРАН, то мочилово этой страны с применением ЯО будет ЗАКОННО и ОБОСНОВАНО. А для ядерного боезаряда мощностью в 40-50 килотонн(в тротиловом эквиваленте) по херу 28 или 280 тысяч жмуров появиться, чухонцы просто облегчают наши задачи и делают быстрым и неотвратимым свое полное УНИЧТОЖЕНИЕ. Да поможет им в этом не легком деле святой Януарий!
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