Стубб: Финляндия может организовать мобилизацию 280 тыс. солдат за неделю

АндрейБорков

Это замечательно! А еще более замечательно, что Финляндию в антироссийской деятельности содвигают и направляют США и Англия! Не так давно в Доктрине по ЯО РФ было четко обозначено, что если даже НЕЯДЕРНАЯ СТРАНА что то там сгоношит против РФ и в этом ее деле будет поддержка ЯДЕРНЫХ СТРАН, то мочилово этой страны с применением ЯО будет ЗАКОННО и ОБОСНОВАНО. А для ядерного боезаряда мощностью в 40-50 килотонн(в тротиловом эквиваленте) по херу 28 или 280 тысяч жмуров появиться, чухонцы просто облегчают наши задачи и делают быстрым и неотвратимым свое полное УНИЧТОЖЕНИЕ. Да поможет им в этом не легком деле святой Януарий!