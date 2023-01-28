«Белая ворона в стае НАТО» назвал Украину вторым Афганистаном и ничейной страной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — «белая ворона в натовской стае» — буквально с самого начала упорно настаивал на мирном урегулировании конфликта на Украине, но не из какой-то особой любви к русским, а из опасений за судьбу Венгрии и Европы.