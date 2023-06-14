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«Покажите мне хоть одну его победу» — Пригожин проиграл Шойгу. Поставлена жирная точка в противостоянии между бизнесменом и министром

«Покажите мне хоть одну его победу» — Пригожин проиграл Шойгу. Поставлена жирная точка в противостоянии между бизнесменом и министром

Противостояние между Пригожиным и главой оборонного ведомства подошло к своему финалу. Последний нанес чувствительный удар по .

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