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То стрельба, то пьянка: за что снова задержан известный боец ММА Вахаев и какой срок ему грозит

То стрельба, то пьянка: за что снова задержан известный боец ММА Вахаев и какой срок ему грозит

Рассказываем, за что снова задержали известного бойца смешанных единоборств Вахаева.Известного чемпиона России по смешанным единоборствам Умара Вахаева задержали за рулем Mercedes GLS с признаками опьянения.

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