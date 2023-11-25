То стрельба, то пьянка: за что снова задержан известный боец ММА Вахаев и какой срок ему грозит

Рассказываем, за что снова задержали известного бойца смешанных единоборств Вахаева.Известного чемпиона России по смешанным единоборствам Умара Вахаева задержали за рулем Mercedes GLS с признаками опьянения.
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