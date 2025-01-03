Ирина Слуцкая провела мастер-класс для юных фигуристов из Архангельска и Северодвинска

Встреча с мировой звездой фигурного катания, чемпионкой мира и Европы и двукратным призёром Олимпийских игр прошла на новой ледовой арене города корабелов— Для многих ребят это стало не только возможностью повысить уровень мастерства под руководством опытного наставника, но и самым настоящим исполнением мечты, — написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.