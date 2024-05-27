День города: в Петербурге Троицкий мост подсветят цветами российского триколора

Специальный сценарий светового оформления переправы включится 27 мая в 22:45 Сегодня, 27 мая, в Петербурге в День города утром зажглись факелы Ростральных колонн, а Троицкий мост вечером подсветят цветами российского триколора.
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