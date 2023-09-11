Историк предлагает оставить Киев бандеровцам и обречь их на нищету

Герман Арутюнов

Сборище националистов это Рада. Давно могли, было много поводов, ударить Кинжалом или солнцепеком по Раде. И тогда либо повернется курс, либо на смену одним националистам придут другие. Тогда бесполезно надеяться на эту часть Украины. Тогда надо будет просто примириться что у нас под боком осиное гнездо, полное яда. От него тогда придется просто защититься ядерным щитом. И поставить условие - если укры начнут разрабатывать свое ядерное оружие, сразу уничтожать центры разработки.