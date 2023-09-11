Политнавигатор Вместо кровопролитного штурма Киева российское руководство лишит его основного источника дохода – предприятий бывшей Восточной Украины, без которого столица утратит своё влияние.
Историк предлагает оставить Киев бандеровцам и обречь их на нищету
Комментарии
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Герман Арутюнов
Сборище националистов это Рада. Давно могли, было много поводов, ударить Кинжалом или солнцепеком по Раде. И тогда либо повернется курс, либо на смену одним националистам придут другие. Тогда бесполезно надеяться на эту часть Украины. Тогда надо будет просто примириться что у нас под боком осиное гнездо, полное яда. От него тогда придется просто защититься ядерным щитом. И поставить условие - если укры начнут разрабатывать свое ядерное оружие, сразу уничтожать центры разработки.
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1 час.
В
Воробей
Как общий принцип, отдавать свои исторические территории - плохо. Вопрос только в том, как этого избежать - о методах. Штурмовать Киев - гнилая идея. А вот дать время на то, чтобы бандеровцы пожили в нищете, мысль интересная. Правда, Запад может в пику нам взять их на баланс. Но, в целом, похоже, что в ближайшем будущем полностью решить бандеровский вопрос не удастся.
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22 мин.
Юрий Золотарев
Неплохо!
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3 мин.
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