Европейский союз решил к 2027 г. полностью отказаться от российского газа. С этого же года начнутся поставки с многообещающего румынского черноморского месторождения, оператор которого заключил первый контракт с покупателем, которым стала Германия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)