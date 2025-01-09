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Мирт

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Европейский союз решил к 2027 г. полностью отказаться от российского газа.

Европейский союз решил к 2027 г. полностью отказаться от российского газа. С этого же года начнутся поставки с многообещающего румынского черноморского месторождения, оператор которого заключил первый контракт с покупателем, которым стала Германия.

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