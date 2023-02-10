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Реджи Миллер: «Всякий раз, когда на лице Энтони Дэвиса появляется гримаса, это означает три недели»

Член Зала славы, комментатор TNT Реджи Миллер пошутил по поводу травматичности звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

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