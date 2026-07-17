В российском регионе в дупле дерева нашли мужчину

Житель Луги оказался в ловушке, провалившись в дупло клена глубиной около двух метров. Ему на помощь подоспели сотрудники пожарной части Леноблпожспас, которые оказали россиянину помощь, вызволив его из дерева, пишет «78.
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