В итальянских «письмах счастья» решили обойтись без фото с камер

В Италии принято решение о прекращении отправки фотографий домой нарушителям ПДД. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини внес изменения в указ, регламентирующий использование камер контроля скорости: теперь при отправке домой уведомлений о нарушении дорожного движения к протоколу будет прикреплен только штраф.