Рязанцев предупредили о жаре в начале следующей недели

По данным гидрометцентра, 2 и 3 сентября в регионе установится температура в 30 и 31 градус. Вышедшим после каникул школьникам стоит носить головные уборы, светлую одежду, стараться находиться в тени и двигаться, не спеша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии