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Российский суд вынес приговор иностранцу, пытавшемуся вывезти за границу золото и серебро в обуви

Российский суд вынес приговор иностранцу, пытавшемуся вывезти за границу золото и серебро в обуви

В Благовещенске гражданина Китая приговорили к трeм годам колонии за попытку незаконно вывезти из России драгоценные металлы стоимостью более 2,5 миллиона рублей .

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