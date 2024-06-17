КНР: Независимость Тайваня будет означать войну

Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, она будет означать войну. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны Чжан Сяоган, говоря о заявлениях президента США Джо Байдена о возможности использовать на острове американскую армию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии