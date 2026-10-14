На Нижегородской подросткам расскажут, как невинная шалость превращается в уголовный срок

В четверг 15 октября в 14:00 библиотека №116 приглашает подростков. Здесь запланирована встреча, на которой им расскажут об опасностях правонарушений.
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