В Подмосковье гости из новых регионов и активисты развернули стометровый флаг РФ

На международном форуме «Единство в согласии», организованном Министерством информационных и социальных коммуникаций Подмосковья совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, участники отметили День воссоединения с новыми регионами, развернув 100-метровый флаг России возле главного храма ВС РФ.