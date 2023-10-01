В Подмосковье гости из новых регионов и активисты развернули стометровый флаг РФ

На международном форуме «Единство в согласии», организованном Министерством информационных и социальных коммуникаций Подмосковья совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, участники отметили День воссоединения с новыми регионами, развернув 100-метровый флаг России возле главного храма ВС РФ.
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