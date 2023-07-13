Подчиненные Василия Анохина отчитались о выполнении поставленных задач

Врио губернатора продолжает держать под личным контролем реализацию всех поставленных задач Подчиненные продолжают в еженедельном режиме отчитываться перед врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным об исполнении данных им поручений.
Врио губернатора продолжает держать под личным контролем реализацию всех поставленных задач Подчиненные продолжают в еженедельном режиме отчитываться перед врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным об исполнении данных им поручений.
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