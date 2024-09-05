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В Новосибирской области высокими темпами идет обновление парка общественного транспорта

В Новосибирской области высокими темпами идет обновление парка общественного транспорта

В Новосибирской области продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. В настоящее время общая его численность в регионе составляет около 2700 единиц, 60% из которых сконцентрированы именно в областном центре.

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