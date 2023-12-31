На эту хитрость клюнули сотни: звезда советского кино Малышева стала жертвой мошенников

Предприимчивые мошенники обманом выманили у звезды театра и кино Ирины Малышевой крупную сумму. Заслуженная артистка России, много лет помогающая кошкам и собакам из приютов, без лишних раздумий отдала злоумышленникам двадцать тысяч рублей.
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